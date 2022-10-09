رغم تألقه أمام ساوثهامبتون.. غوارديولا يُطالب محرز بهذا الأمر

وجه المُدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، رسالة مُباشرة لنجمه الدولي الجزائري، رياض محرز.

وذلك رغم تألقه أمس السبت أمام ساوثهامبتون وتسجيله هدف رائع في اللقاء الذي انتهى بـرباعية دون رد لصالح السيتي.

حيث قال “بيب” عقب المواجهة في الندوة الصحفية:”لقد سجل محرز هدفا رائعا وضيع آخر رغم أنه غير مُتعود على تضييع هكذا فرص”.

كما أضاف:”محرز لاعب جيد، إنه يتحسن تدريجيا، وهو مُطالب بالعمل جيدا حتى خلال يوم الراحة والعمل على توفير مُتطلبات جسمه”.