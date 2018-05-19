رغم مذكرة اعتقاله.. عمر البشير في تركيا

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى تركيا، يوم الجمعة، للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس وفلسطين،

متحديا مذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية.

ويعد عمر البشير صاحب 74 عاما، مطلوبا بالقبض عليه بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى في السودان.

وعلى الرغم من مذكرة اعتقاله، نجح البشير في السفر إلى العديد من الدول في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك دول عربية وإفريقية.

وكان الرئيس السوداني قد حضر العام الماضي اجتماعا مشابها بشأن القدس في تركيا.

وحذرت فاتو بنسودا كبيرة المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية من أن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة يتم تجاهلها.