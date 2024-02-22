رفضا لمشروع قرار الجزائر بشأن غزة.. روسيا ترد على “الفيتو” الأمريكي

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن الفيتو الأمريكي على مشروع قرار الجزائر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، أصبح بمثابة ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في القطاع.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، الفيتو الأمريكي أمر سلبي للغاية. مردفا “هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأمريكيون حق النقض من أجل تمرير قرار يدعو إلى إنهاء حرب.

واضاف المتحدث، “هذا في جوهر ترخيص لمواصلة قتل الأبرياء في غزة، الذين استشهد منهم حوالي 30 ألف من النساء والأطفال”.