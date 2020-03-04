رفض الدفوع الشكلية لهيئة دفاع طابو في عدم دستورية متابعته وطريقة توقيفه

استأنف رئيس جلسة محاكمة كريم طابو الجلسة بعد دقائق قليلة من رفع للمداولة والنظر في الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع والمتعلقة في الدفع بعدم الدستورية في طريقة توقيف ومتابعة كريم طابو.

فيما يخص الدفوع الشكلية فقد قبلها قاضي الجلسة في الشكل ورفضها في الموضوع، وهو مايعني رفض الدفع بعدم دستورية المتابعة وعملية توقيف المتهم.

تطرق الدفاع إلى بطلان محضر قاضي التحقيق المكلف بالملف، بعدما أرسل إنابة إلى مديرية الأمن الداخلي بتاريخ 20 جانفي بتكليفه بـ16 مهمة البحث عن ممتلكات وحسابات طابو وعائلته أو عقارات في الخارج.

كما طلب عضو هيئة الدفاع المحامي لخلف شريف في الأساس بطلان جميع الاجراءات من بدايتها من محضر ضبط وايقاف الى التقرير الاخباري