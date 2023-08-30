رفض دفع حق “الباركينغ”.. محامي يتعرض لاعتداء خطير رفقة أفراد عائلته بالعاصمة

تعرض محامي من نقابة المحامين بالجلفة برفقة شقيقه موظف بسلك الحرس الجمهوري، الى اعتداء خطير مصحوبا بالسرقة بعد مشاجرة عنيفة استعمل فيها أسلحة بيضاء محظورة. من طرف شخصين يزوالان عملهما بحظيرة السيارات على مستوى حديقة التسلية المتواجدة بحي الديار الخمس بالمحمدية شرقي العاصمة.

بحيث تسبب الاعتداء في اضرار جسمانية متفاوتة الخطورة للضحيتين. كلفت المحامي اجراء عملية جراحية على مستوى العين. كما الزم شقيقه نقله الى مصلحة الاستعجالات لمعاينة الكسور البليغة التي لحقت به على مستوى الوجه.

وعلى إثر فتح تحقيق في ملابسات الجريمة تمكنت مصالح الامن من توقيف المتهمين. اللذين من المرتقب أن يتم محاكمتهما أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء.

وسيواجه المتهمين محل المتابعة كل من المدعو ” م.ي” و” س.ف” أمام قاضي الجنح تهما تتعلق بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض. وجنحة السرقة بالعنف بالاضافة الى التحطيم العمدي لملك الغير.

وتبين من خلال ملف القضية أن الضحية وبيوم الوقائع. وخلال تواجده بحديقة التسلية برفقة أفراد عائلته كل من زوجته ووالدته وابنه القاصر وشقيقه ايضا. تهجم عليه الجناة برفقة شقيقه بعد رفضهما دفع مستحقات الحظيرة التي قدرها المتهمين ب1000دج، ، وخلالها تعرض لتحطيم سيارتهما وسرقة اغراضهما بعد مشاجرة عنيفة استعمل فيها المتهمين أسلحة بيضاء محظورة.

وفي انتظار ما ستفسر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات جديدة في جلسة يوم غد الخميس.