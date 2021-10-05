رفض رفع الرقابة عن بدوي ووالي تيزي وزو السابق مع تمديد الحبس الاحتياطي للوزيرين خليدة تومي وأرزقي براقي

غرفة الاتهام ترفض رفع الرقابة عن نور الدين بدوي ووالي تيزي وزو سابقا حسين واضح وتقرر تمديد الحبس الاحتياطي للوزيرين خليدة تومي وأرزقي براقي.

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الثلاثاء، تمديد الحبس الاحتياطي، لكل من وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، ووزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي، كما رفضت ذات الهيئة القضائية طلبات الإفراج عن المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت، لمتابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد.

كما رفضت غرفة الاتهام، رفع الرقابة القضائية عن المتهمين لكل من وزير الداخلية السابق نور الدين بدوي، ووالي تيزي وزو سابقا حسين واضح، وايدت أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في حق كلا المتهمين

وتأتي مرافعة هيئة دفاع المتهمين، أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، لأجل طلبات الإفراج عن موكليهم، وكذا رفع إجراءات الرقابة عنهم، وهي الأوامر التي كانت محل استئناف من طرف المتهمين.