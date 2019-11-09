رفع أجور ومنح عمال البنوك العمومية وتجميد الحركة الإحتجاجية رسميا

أسفرت المفاوضات التي باشرتها إتحادية عمال البنوك و التأمينات مع الجمعية المهنية للبنوك عن تثبيت جميع المطالب التي رفعتها الفديرالية شهر جوان المنصرم.

وحسب مراسلة رئيس إتحادية الوطنية لعمال البنوك و التأمينات فقد تم تثبيت 9 مطالب تم رفعها خلال المفاوضات التي تجاوزت مدتها الشهرين وعليه يتم الغاء الوقفة الإتحجاجية التي كان مقررة غدا.

وحسب ذات الوثيقة فقد تم رفع قيمة النقاط الإستدلالية إلى 10 دينار جزائر،ورفع منحة الإطعام إلى11 ألف دينار جزائري.

كما تم أصبحت منحة المسؤولية تقدر بـ25 بالمائة من الأجر القاعدي ومنحة النقل تتراوح حسب البعد الكيلومتري بين 1500 و 6 الاف دينار.

فيما تم تحديد منحة الزوجة الماكثة بالبيت بـ4 ألاف دينار جزائري،وقيمة المنحة الكيلومترية أصبحت 20 بدل 15 دينار.

أما منحة الصندوق فحددت بـ6 الاف دينار لأمين الصندوق، و5 ألاف دينار لأعوان الصندوق.فيما حددت قيمة منحة السياة بـ8 ألاف دنيار

اما فيما يخص منحة المردودية الجماعية و الفردية فسيتم اعتمادها في شبكة الأجور الجديدة.

وأكدت مراسلة رئيس اتحادية عمال البنوك و التامينات للعمال على أن نتائج المطالب سيتم تثبيتها خلال الأيام المقبلة ، وعليهم تم تجميد الحركة الإحتجاجية التي كانت مقررة غدا الأحد.