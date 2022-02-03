رفع إجراء تعليق الدراسة بدءا من الأحد المقبل

أعلنت الوزارة الأولى، في بيان لها اليوم الخميس، رفع إجراء تعليق الدراسة في الأطوار التعليمية الثلاث إبتداء من الأحد المقبل.

وجاء في ذات البيان انه “عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، على مستوى قطاع التربية الوطنية”.

وتتمثل هذه التدابير في “رفع إجراء غلق الـمؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم الأحد 6 فيفري 2022 مع احترام البروتكول الصحي المصادق عليه من قبل اللجنة العلمية والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية الوطنية.”

كما تقرر أيضا “تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتبارا من يوم الجمعة 4 فيفري 2022.”