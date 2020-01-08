رفع التجميد عن رخص «الطاكسي».. مؤقتا

قررت وزارة النقل والأشغال العمومية رفع التجميد مؤقتا عن رخص استغلال نشاط سيارات الأجرة عبر ولايات الوطن.

مؤكدة أن المواطنين المتحصلين على شهادة التكوين «دفتر المقاعد»، بإمكانهم تقديم طلب إلى مديرية النقل .

للحصول على رخصة استثنائيا وبموافقة الوالي.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الأشغال العمومية والنقل في تصريح خص به «النهار»، أنه تم توجيه تعليمة إلى ولّاة الجمهورية.

تأمرهم فيها بمنح رخصة استثنائية وبصفة مؤقتة للحائزين على شهادة التكوين لاستغلال نشاط سيارات الأجرة .

مشيرا إلى أن الرخصة تمنحها الوزارة وفق طلب من الوالي، الذي يراعي احتياجات الولاية من خطوط خارجية.

أو نقل حضري والمناطق التي تعرف حالة تشبع. وأشار ذات المصدر الذي أورد الخبر.

إلى أن الوزارة رفعت التجميد مؤقتا لمنح رخص استغلال نشاط سيارات الأجرة عبر ولايات الوطن، بعد تجميده.

منذ سنة 2018، مضيفا أن القرار جاء بهدف رفع الغبن عن المواطنين المتحصلين على شهادة التكوين «دفتر المقاعد».

وأضاف ذات المتحدث،أنه من بين شروط استغلال خدمة سائق سيارة أجرة،أن يكون المترشح بالغا من العمر 25 سنة على الأقل.

وأن يكون يتمتع بجميع الحقوق المدنية والوطنية، وأن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط .

تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط، وألا يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.

كما أكد ذات المتحدث، أنه تم تحيين ملف استغلال خدمة سائق سيارة الأجرة بتقديم طلب خطي .

نسخة من بطاقة التعريف الوطني ، نسخة من رخصة السياقة شهادة الإقامة، 3 صور، نسخة من بطاقة ترقيم المركبة.

شهادة عدم الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي «كناص» و«كاسنوس».

كما يخضع صاحب الطلب إلى تحقيق إداري لدى المصالح المختصة.

وللإشارة، طالب أصحاب سيارات الأجرة في العديد من المرات.

بضرورة إلغاء رخصة استغلال سيارة الأجرة المتعلقة بالمجاهدين.

التي حددت تكلفة كراء رخصتها بـ 1000 دينار، في حين يصل كراؤها أحيانا خمسة آلاف دينار.