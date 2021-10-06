رفع التعليق عن زيارة الاطفال من دون 16 سنة لذويهم المحبوسين

رفعت وزارة العدل هذا الاربعاء التعليق عن زيارة الاطفال من دون 16 سنة لذويهم المحبوسين بكامل المؤسسات العقابية. وهذا بشرط الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بذات المؤسسات.

وحسب بيان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعن مذكرة صادرة عن وزير العدل وجّهت إلى النواب العامين وقضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية يسري مفعولها إبتداء من هذا اليوم تقضي برفع تعليق زيارة الأطفال دون سن 16 سنة لذويهم المحبوسين.

كماأكدت المذكرة على ضرورة الإلتزام بالتدابير الصحية المعمول بها في هذا الخصوص وهي:

تحديد عدد الأطفال دون 16 سنة المرخص لهم بالزيارة بإثنين فقط.

الإبقاء على عدد الزوار الكبار في حدود شخصين.

كما شدّدت المذكرة على اتخاذ جميع الإحتياطات والتدابير الوقائية لمنع انتقال فيروس كوفيد 19 إلى المؤسسات العقابية.