رفع الحجر الصحي عن المسافرين الجزائريين نحو ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية عن رفع الجزائر من قائمتها الخاصة بالمناطق ذات خطورة مرتفعة للعدوى لفيروس كورونا رفقة كل من تونس والمغرب.

ونقلا عن قناة روسيا اليوم حسب المعهد الألماني روبرت كوخ لمكافحة الأمراض رفع الجزائر عن قائمة الدول ذات خطورة لعدوى كورونا. ومس هذا القرار كل من تتونس والمغرب بالإضافة إلى سيري لانكا وفيجي. وبهذا لن يفرض على المسافرين القادمين من هذه الدول الخضوع للحجر الصحي عند دخول ألمانيا خصوصا منهم الملقحين.

ووفق ذات المصدر تصنيف البلدان والمناطق بأتي حسب عدد الإصابات المرتفعة بكوفيد 19 على أنها مناطق ذات خطورة وبائية عالية. كما يتم اخد بعين الإعتبار معايير أخرى، مثل السرعة التي ينتشر بها الفيروس، أو العبء على النظام الصحي، أونقص البيانات عن وضع انتشار كورونا.