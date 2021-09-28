رفع الحجر الصحي عن هذه الولايات

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن رفع الحجر الصحي عن كل من ولايات البليدة وتلمسان والأغواط وسعيدة، وعنابة والبيض وغليزان وبومرداس.

كما أعلنت ذات الوزارة، عن تمديد إجراءات الحجر الصحي، لمدة 21 يوما، عبر 23 ولاية، بداية من يوم غد الأربعاء.

وتم تعديل توقيت الحجر الصحي ليصبح من الحادية عشر ليلا “23:00″، وإلى غاية الخامسة صباحا “05:00”.

.كما تم تمديد إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية

وذكرت الحكومة بأهمية تلقيح الـمواطنين كأفضل وسيلة للوقاية وعامل أساسي يساهم في استئناف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

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