رفع الرحلات الجوية.. هذا ما قاله كمال بلجود

أكد وزير النقل، كمال بلجود، اليوم الخميس، ان الخطوط الجوية الجزائرية تسعى للعودة إلى نظام الرحلات ما قبل جائحة كورونا. امتثالا لتعليمة رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر الفارط.

وقال بلجود، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. أن القطاع يعمل على العودة الى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية لما قبل وباء كوفيد-19. مع تكثيف رحلات العمرة و الرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

وفي رده عن انشغال عضو مجلس الأمة، محفوظ بوصبع عن الأحرار حول وضعية النقل الجوي على مستوى مطار تبسة. ذكر الوزير بتعليمات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير. والمتمثلة في التحضير لإنهاء اقتناء الطائرات في اقرب الآجال. في اطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري وتنشيط الملاحة الجوية. في مختلف مطارات الوطن باعتبارها هياكل استراتيجية من شأنها بعث حركة الطيران.

كما أشار الى انه تم مؤخرا تعزيز الخط الجوي الرابط بين تبسة والجزائر ورفع عدد الرحلات الى ست رحلات في الأسبوع. منذ بداية نوفمبر الفارط.

كما طمأن بان مصالح الشركة تسعى الى برمجة رحلات جوية داخلية من ولاية تبسة الى ولايات الغرب والجنوب الكبير.