رفع العراقيل عن 854 مشروع.. والعقار الصناعي لمن يستحقه

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه إجتماعا لمجلس الوزراء اليوم بتنظيم قطاع الاتصال بسن قانونين منفصلين. ويتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والالكترونية، والثاني بالسمعي البصري.

وخلال الاجتماع امر الرئيس تبون بتعريف الصحفي المحترف بدقة في كل التخصصات الإعلامية. مع فتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية، وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق.

والسياق ذاته أمر رئيس الجمهورية بأخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة.

عقد وزير الاتصال محمد بوسليماني، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة عقد لقاء تقييمي تنسيقي مع مدراء ومسؤولي المطابع العمومية التابعة للقطاع. كما استمع الوزير إلى مختلف العروض المقدمة من طرف مسؤولي المطابع بالتطرق إلى الوضعية الاقتصادية المتعلقة بسير هذه المؤسسات العمومية.

وأكد بوسليماني، على مرافقة الوزارة لهذه المؤسسات ودعمها لأداء مهامها على أحسن وجه. كما كان وزير الاتصال قد عقد أول أمس الاثنين أول لقاء مع إطارات ومسؤولي الوزارة. وهذا بغية الاطلاع على مختلف الملفات التي يشرفون عليها والصعوبات التي تعيق أداء مهامهم.

وشدد وزير الاتصال، على أهمية تضافر جهود كل إطارات وموظفي الوزارة لتجسيد الإصلاحات المسطرة ومعالجة الاختلالات المسجلة بالقطاع. مجددا دعوته لكافة إطارات الوزارة،بضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الإطارات والموظفين بما يضمن الفعالية الناجعة بالتسيير ويعود بالفائدة على القطاع.

وأشرف وزير الإتصال محمد بوسليماني، صباح اليوم، على لقاء تقييمي لمناقشة مختلف المسائل المتصلة بعمل المؤسسات العمومية للقطاع. وحسب بيان للوزارة، فقد حضر اللقاء المدراء العامون للمؤسسات الإعلامية العمومية، والوكالة الوطنية للنشر والإشهار ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي.

كما اطلع الوزير على سير التغطية الإعلامية للحملة الإنتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري. حيث أكد حرصه البالغ على ضرورة تسخير كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. وأشار وزير الإتصال، إلى الأهمية في استكمال البناء المؤسساتي للدولة والإرتقاء بالمسار الديمقراطي، خدمة للمصلحة العليا للبلاد.

كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية الخاصة بتغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط (وهران 2022). لا سيما التحضيرات الجارية على مستوى مؤسستي التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية. وشدّد وزير الإتصال على ضرورة التكفل الأمثل بكل الجوانب التنظيمية ذات الصلة. بهدف توفير تغطية إعلامية بما يساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتوسطي الهام”.

وأوضح البيان، أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى عدة مسائل مرتبطة بتطوير عمل مؤسسات الإعلام العمومي، على غرار التكوين ورهانات مواكبة التطور التكنولوجي والانتقال الرقمي.

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