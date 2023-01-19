رفع المنح والمعاشات.. 3 فئات معنية بالإجراءات بداية من مارس

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبدلي، أن أزيد من 2.6 مليون مستفيد من منح ومعاشات التقاعد. التي يسيرها الصندوق معنيون بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلق برفع هذه المنح والمعاشات. مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في مارس القادم بأثر رجعي بداية من يناير 2023.

كما أكد عبدلي في تصريح لوأج أن “ما يفوق مليوني و600 ألف مستفيد من المنح والمعاشات“. “التي يسيرها الصندوق معنيون برفع الحد الأدنى لهذه المنح والمعاشات, وذلك بأثر مالي قدره 130 مليار دج”.

في حين، أوضح أن هذا الإجراء يشمل ثلاث فئات، تتعلق الفئة الأولى بالمستفيدين من منحة التقاعد الذين تقل مدة عملهم عن 15 سنة.حيث تم رفع المنحة إلى 15 ألف دينار ويقارب عددهم 317 ألف. والفئة الثانية تخص المستفيدين من معاشات التقاعد الذين تتجاوز مدة عملهم 15 سنة. اذ سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات الى 20 ألف دينار ويقدر عددهم ب 970 ألف. بينما تخص الفئة الثالثة المستفيدين من معاشات التقاعد التي تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف و 50 ألف دينار. حيث تعرف زيادة تتراوح من 2000 الى 4000 دينار ويقارب عدد المستفيدين مليون و400 ألف مستفيد.

وذكر عبدلي أن العدد الإجمالي للمعنيين من كل هذه العملية يفوق مليوني و900 ألف مستفيد بأثر مالي إجمالي يقدر بـ147 مليار دينار. وتشمل المستفيدين من المنح والمعاشات التي يسيرها الصندوق الوطني للتقاعد. إضافة إلى المستفيدين من تلك التي يسيرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.