رفع حصة الجزائر في حج 2020

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الإثنين، عن رفع حصة الجزائر، من عدد الحجاج لموسم 2020.

وهذا في بيان للديوان الوطني، جاء فيه أنّ الوفد التحضيري الموجود بالمملكة العربية السعودية تحت إشراف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، تمكن من رفع حصة الجزائر من حجاج هذا الموسم من 36000 حاج إلى 41300 حاج بزيادة عن الموسم الماضي تقدر بـ 5300 حاج .

وواصل البيان: “جاءت هذه الإستجابة الكريمة من طرف السلطات السعودية للطلب الذي تقدمت به الجزائر ، إثر اللقاء الذي جمع الوزير والوفد المرافق له اليوم بنظيره وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بن صالح بنتن بمقر وزارة الحج والعمرة بجدة في إطار اللقاء السنوي الخاص بمناقشة ترتيبات وخدمات الحجاج الجزائريين لهذا الموسم”.