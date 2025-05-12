أعلن وزير الري، طه دربال، عن رفع حصة مياه السقي في ولاية معسكر، من 06 مليون إلى 10 مليون متر مكعب لصالح الفلاحين.

وقام الوزير، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر، وزار في المحطة الأولى، بلدية بوحنيفية.

أين استمع الوزير، إلى عرض شامل ومفصل حول واقع والوضعية الحالية لقطاع الري بالولاية قدمه مدير الري بمعسكر.

وبعد العرض، أكد الوزير على الجهود المبذولة لتحسين الخدمة العمومية في الولاية.

كما شدّد على ضرورة التحكم في التسيير من خلال إصلاح التسربات. والكشف على الإيصالات العشوائية. وصيانة شبكات التوزيع للحفاظ على الموارد المائية.

وشدّد الوزير، على أهمية تثمين منشآت التطهير وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة في السقي الفلاحي. بهدف توسيع الرقعة الفلاحية وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.

وحثّ على اعتماد أنظمة السقي المقتصدة للمياه بحيث تُتيح سقي أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية.

وفي سياق البرامج قيد الإنجاز، شدّد الوزير على ضرورة إنجاز المشاريع في الآجال المحددة ووفق المعايير التقنية. مع الإسراع في إدخال هذه المشاريع حيز الخدمة قبل عيد الأضحى المبارك.

وكذا إعداد ورقة طريق وبرامج مخصصة لضمان استمرارية التزويد السلس للمواطنين خلال موسم الأعياد.

وفي الختام، أكّد الوزير على ضرورة تقديم خدمة عمومية ذات جودة عالية في مجال الماء الصالح للشرب والتطهير. بما يليق بتطلعات المواطنين.