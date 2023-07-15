كشفت مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها عن رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني الى 500 ألف دينار.

وأوضحت بريد الجزائر في ذات البيان عبر صفحتها على الفيسبوك انه بناءً على التحديثات الأخيرة لبريد الجزائر، فانه تم رفع سقف مبلغ الدفع الإلكتروني إلى 500 ألف دينار ما بعادل 50 مليون سنتيم.

وحتى يتمكن زبائن بريد الجزائر من الإستفادة من خدمة الدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريعة. عليهم بتتبع هذه الخطوات يجب تحميل تطبيق “بريدي موب “.

الولوج إلى تطبيق “بريدي موب” وتخير خانة “بريد باي”. ومن تم مسح رمز الاستجابة السريعة من طرف الزبون وإدخال مبلغ المستحقات مع التأكيد والتحقق من صحة المعاملة.

وتابعت بريد الجزائر أن التاجر سيحصل على تأكيد عملية الدفع فورًا وسيكون قادرًا على مواصلة أنشطته.