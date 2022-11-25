رفع سن التجنيد في الشرطة حسب الرتب

أعلن ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إعادة النظر في شرط السن للإلتحاق بصفوف الشرطة. وذلك برفع سن التجنيد في سلك الأمن الوطني إلى 28 سنة بدلا من 25 سنة كماهو حاليا.

وفي رده على سؤال شفوي لنائب بالبرلمان حول إعادة النظر في شرط السن للإلتحاق بصفوف الشرطة. قال مرّاد أن مصالحه وبعد دراسة للأحكام والشروط الخاصة بالتجنيد في الشرطة .

وتابع وزير الداخلية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن إعادة النظر في سن الإلتحاق بصفوف الامن الوطني. سيكون حسب الرتب وهو كمايلي:

بالنسبة لأعوان الشرطة سيكون سن التجنيد 19 و25 سنة أما مفتشي الشرطة سيكون السن ما بين 21 و26 سنة.

أما بخصوص تجنيد ضباط الشرطة سيكون السن ما بين 21 و27سنة. وبين 23 و28 سنة بالنسبة لضباط الشرطة الرئيسيون.

وكشف وزير الداخلية ان الهدف منهذا القرار جاء لـ “تمكين اكبر شريحة ممكنة من الشباب للمشاركة في المسابقات التي ينظمها الأمن الوطني. وكذا لمواكبة متطلبات المجتمع وأيضا تكريس مبدأتكافؤ الفرص في الإتحاق بسلك الشرطة.