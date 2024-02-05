رفقة صلاح وإيتو وماني… بونجاح ضمن أساطير إفريقيا الأولمبيين

اختير الدولي الجزائري، ومهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، ضمن تشكيلة “أساطير إفريقيا” الأولمبيين.

ونشرت الصحفة الرسمية لـ “الألعاب الأولمبية” باريس 2024، اليوم الاثنين، التشكيلة المثالية للأساطير الأولمبيين أفارقة، والتي ضمت اسم لاعب الخضر، بغداد بونجاح إلى جانب عدة أسماء صعنت تاريخ الكرة في القارة السمراء.

وتواجد بونجاح، الذي شارك رفقة أولمبي الخضر، في دورة “ريو دي جانيرو” 2016. ضمن قائمة “الأساطير الأولمبيين” رفقة نجوم الكرة الإفريقية، على غرار المصري محمد صلاح. والكاميروني صامويل إيتو، والسنغالي ساديو ماني والنيجيري جيجي أوكوشا وأسماء أخرى.