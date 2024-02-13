رفيق غيتان:”أريد الحصول على فرصتي مع المنتخب الوطني”

أبدى اللاعب الفرانكو جزائري الناشط في صفوف نادي إستوريل البرتغالي، رفيق غيتان، تحمسه لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، تحسبا لقادم الإستحقاقات.

وصرح اللاعب غيتان، أمس الإثنين، خلال بث مباشر في حصة “C’est vous l’Expert” لموقع “لاغازيتا دوفيناك“:”أعمل بجد للحصول على فرصتي في المنتخب الوطني يومًا ما”.

وأضاف غيتان:””عائلتي بأكملها في الجزائر، أذهب إلى هناك كل عام، أقضي من 3 إلى 4 أشهر، لا يوجد نقاش في ذلك، سأختار الجزائر 100%”.