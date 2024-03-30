رقمان مميزان لمحرز في الدوريات العربية الكبرى

خطف قائد الخضر، رياض محرز، الأنظار في مباراة ناديه الأهلي، التي تعادل فيها أمس الجمعة أمام الاتفاق بنتيجة 2-2.

ونجح الدولي الجزائري، في تقديم تمريرتين حاسمتين في المواجهة المندرجة ضمن الجولة 25 من دوري “روشن” السعودي، ليختار رجلا للمباراة.

وحسب إحصائيات “سوفاسكور” المختص في الأرقام بات محرز، أول لاعب يصل لـ 10 تمريرات حاسمة في الدوريات العربية للموسم الجاري (السعودية، الامارات، قطر، مصر، المغرب).

كما أن نجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق، يعتبر حسب ذات المصدر. أول لاعب يصل لـ 20 فرصة خطيرة مصنوعة في قاعدة بيانات “سوفا سكور” الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم.