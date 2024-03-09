رقمنة تسجيل الأطفال في السنة الأولى إبتدائي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الجمعة، أن قطاعه يعمل حاليا على تجسيد 10 مشاريع خاصة بالتحول الرقمي، هي قيد الإنجاز، قبل نهاية شهر جوان المقبل.

وذك الوزير، في كلمة له خلال اشرافه على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول “التقييم المرحلي للتحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية”، أن الأمر يتعلق برقمنة تسجيل الأطفال البالغين 6 سنوات في السنة الأولى ابتدائي عن بعد.

بالإضافة إلى إحصاء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة باستعمال الربط البيني مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ورقمنة توجيه وإعادة توجيه التلاميذ، ورقمنة إجراءات اعتماد المدارس الخاصة. وإنشاء المدرسة الدولية الافتراضية التي تهدف إلى الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية بالخارج.

بالإضافة إلى نظام المساعدة على اتخاذ القرارات وإشعار الأولياء بغياب أبنائهم و نتائجهم.

وذكر بلعابد، أن مسار الرقمنة في قطاعه اتخذ سرعته القصوى اعتبارا من نهاية سنة 2021 بعد الانخراط التام مع برنامج رئيس الجمهورية والارتكاز الكلي على الاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي أقرها.

وشدد على أن العملية تتم بمرافقة الشركاء المؤسساتيين وعلى رأسهم المحافظة السامية للرقمنة.

كما لفت الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت “المقاربة التشاركية ” في هذا الملتقى، من خلال إشراك الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين”.

مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم لإدخال التصويبات الضرورية لتحسين خدمات القطاع الرقمية عبر نظامه المعلوماتي.