رقم أعمال شركة هواوي يرتفع بـ 1.4 بالمائة خلال الربع الأول من سنة 2020

سجل رقم أعمال الشركة الصينية “هواوي” إرتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام الجاري.

وكشفت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنها حصدت على عائدات بقيمة 26 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 182.2 مليار يوان صيني.

وأضافت الشركة أن الزيادة السنوية لرقم اعمالها ارتفع بنسبة 1.4 بالمائة.

وأوضحت شركة هواوي أنها تعمل مع شبكة مورّديها على معالجة التحديات الصعبة التي تواجه عملية الإنتاج واستئناف العمليات المختلفة.

وأكدت الشركة أن عمل الشركة يسيرُ بشكل معتاد، وأن نتائج الأعمال الإجمالية للربع الأول من عام 2020 جاءت متوافقة مع التوقعات.

ومنذ انتشار الفيروس، أطلقت شركة هواوي مع شركائها بشكل سريع العديدَ من التطبيقات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس 5 جي.

حيث وظفت الشركة خبراتها في تكنولوجيا الاتصالات للمساعدة في محاربة هذه الجائحة وإنقاذ المزيد من الأرواح.

كما ساهم استخدام الفحص القائم على الذكاء الاصطناعي لفيروس كورونا في تقليص مدة التصوير المقطعي من 12 دقيقة إلى دقيقتين فقط، مما يساعد الأطباء على رفع كفاءة الفحوصات التي يجرونها.