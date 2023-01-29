رقم جديد لبلايلي في أجاكسيو

حاز النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأحد على رقم جديد في فريقه أجاكسيو الفرنسي.

حيث كشف الحساب الرسمي للنادي الكورسيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الرقم الجديد لبلايلي.

وذلك لخوض مواجهة الضيف أولمبيك ليون التي انتهت بخسارة أجاكسيو بهدفين دون رد في الدوري الفرنسي.

وارتدى بلايلي الرقم 10 خلال مواجهة اليوم الأحد عوض الرقم 92 الذي ارتداه منذ قدومه للنادي.