رقم جديد لبلايلي في أجاكسيو
بقلم حواز عبد النور
حاز النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأحد على رقم جديد في فريقه أجاكسيو الفرنسي.
حيث كشف الحساب الرسمي للنادي الكورسيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الرقم الجديد لبلايلي.
وذلك لخوض مواجهة الضيف أولمبيك ليون التي انتهت بخسارة أجاكسيو بهدفين دون رد في الدوري الفرنسي.
وارتدى بلايلي الرقم 10 خلال مواجهة اليوم الأحد عوض الرقم 92 الذي ارتداه منذ قدومه للنادي.
𝗡𝗨𝗠𝗘𝗥𝗢 𝟭𝟬 🇩🇿
Youcef Belaïli récupère le numéro 🔟 de l’AC Aiacciu ! ✊
Vous trouvez que ça lui va bien ? 😏#ACAjaccio #Belaïli #Numéro10 pic.twitter.com/kvfEHQ7dUy
— AC Ajaccio (@ACAjaccio) January 29, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/DU0dO