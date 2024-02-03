رقم قياسي جديد لسعر “الأورو” و”الدولار” في السكوار!

عرفت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري، رقما قياسيا جديدا، في السوق السوداء “السكوار” بالعاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 24000 دينارا جزائريا للبيع و23800 دينار للشراء.

ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا في “السكوار”. حيث وصل إلى 22200 دينار جزائري للبيع ومقابل 22000 دينار جزائري للشراء.

كما عرف أيضا الدولار الكندي، هو الآخر ارتفاعا في السوق الموازية عند 16100 دينارا جزائريا للبيع. و15900 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ارتفاع الجنيه الإسترليني في السكوار عند 27500 دينار جزائري للبيع. و27300 دينار جزائري للشراء.