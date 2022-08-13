رقيقي :” الميدالية الفضية التاريخية حققتها بفضل الزملاء والمدرب”

ابدى يوسف رقيقي سعادته الكبيرة إثر تحقيقه رقما قياسيا بالفوز بأول ميدالية فضية. في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية الجزائرية، اليوم السبت.

وقال رقيقي في تصريحه الذي نقلته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية “الحمد لله ربي وفّقنا والتتويج تسعين بالمائة كان بفضل المدرب والزملاء الدراجين”.

وأضاف “عرفنا كيفية رد الاعتبار لأنفسنا بعد نكسة وهران. أتمنى أن تكون الميدالية بداية فرحة الرياضة الجزائرية”.

كما ختم “اتمنى ان نحافظ على هذا التلاحم، من اجل حصد نتائج على مستوى جل المنافسات سواء في اوروبا وافريقيا والعرب عامة”.

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