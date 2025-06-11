ركاش لتلفزيون النهار: وجهنا إنذارات لـ 34 مستثمراً.. وسيتم إلغاء جميع المقررات المؤقتة

قال عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن معالجة الأوعية العقارية تتم حصريا عبر المنصة الرقمية للمستثمر بصفة رسمية.

وأضاف المتحدث في تصريح لتلفزيون النهار أنه، منذ بداية العملية، أحصي ألف وعاء عقاري تم عرضه على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.

وكشف المتحدث في الوقت ذاته أنه تم توجيه إنذار إلى أزيد من 34 مستثمراً غير جاهز. وجاء هذا القرار بعد أكثر من شهور تم فيها استنفاد كل الإجراءات القانونية، لكن دون رد.

مشيرا إلى أن هناك أكثر من 57 متعاملاً، في حين انسحب أو تنازل بصفة إرادية لعدم جاهزيته.

وقال المتحدث إنه مع بداية الأسبوع القادم سيتم إلغاء جميع المقررات المؤقتة بصفة آلية.

مشيرا في الوقت ذاته إلى توجيه بعض المستثمرين إلى مناطق الجنوب قصد خلق نشاط استثماري فعال.