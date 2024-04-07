رمز نشاط جديد لمستشاري الإستثمار التشاركي

أفاد يوم الأحد، بيان للجنة التنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، أنه تم إستحداث رمز نشاط خاص بمستشاري الإستثمار التشاركي على مستوى السجل التجاري.

وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق برمز النشاط 612.212 المستحدث بالسجل التجاري لممارسة نشاط مستشار الاستثمار التشاركي طبقا لقرار وزير المالية الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2023 المتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة رقم 23-01 المؤرخ في 12 أبريل 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.

و عليه, “فإن جميع الراغبين في الحصول على موافقة كوسوب لممارسة هذا النشاط مدعوين إلى إدراج رمز النشاط 612.212 ضمن الوثائق القانونية اللازمة والمطلوبة لهذا الغرض بغية التأكد من توفر شروط ممارسة هذا النشاط وفقا للنصوص المعمول بها”, يضيف البيان.

كما أوضحت كوسوب أن هذا النشاط “هو نشاط منظم يخضع لموافقة مسبقة من اللجنة”، إذ تم إنشاء منصة إلكترونية خاصة بإيداع طلبات الموافقة على العنوان www.crowdfunding.dz.

يذكر أن النشاط الرئيسي لمستشار في الاستثمار التشاركي يتمثل في إنشاء وإدارة منصات استشارية عبر الإنترنت في مجال الاستثمار الجماعي اضافة إلى استثمار أموال عمومية في مشاريع استثمار تساهمي.

و تأخذ الأموال المستثمرة في مشروع استثماري تشاركي شكل اكتتاب في القيم المنقولة أو منتجات مالية يصدرها صاحب المشروع الاستثماري التشاركي.