روائي تنزاني يفوز بجائزة نوبل للأدب

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للآداب لعام 2021 إلى الكاتب التنزاني، عبد الرازق قرنة، المقيم في بريطانيا.

وأفادت الأكاديمية، أنها منحت الجائزة لقرنة لتعمقه المتجذر وغير المسبوق في آثار الاستعمار ومصائر اللاجئين في الخليج الواقع بين الثقافات والقارات. والكاتب عبد الرازق قرنه من مواليد زنجبار عام 1948، ويكتب باللغة الإنجليزية، ومن أشهر رواياته “الجنة”، التي كتبها عام 1994.

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