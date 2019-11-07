روبايين:الضرائب والرسوم في قانون المالية ستضر بالمواطنين وعلى النواب اسقاطها

دعا رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف مصطفى روبايين نواب البرلمان إلى إسقاط المواد التي جاءت بضرائب جديدة على المواطن في قانون المالية 2020.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار اونلاين”، أن على النواب إسقاط هذه المواد التي ستفقر العائلات الجزائرية المصنفة في درجة العائلات متوسطة الدخل.

وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة ومن خلال القانون الحالي أبانت عن عجزها في مداخيل أخرى بديلة عن المحروقات، وليس لديها سوى حل اللجوء لاقرار رسوم و ضرائب.

وحسب ذات المتحدث، فقد عجزت الشركات و المجمعات العمومية عن خلق الثروة و دعم الخزينة العمومية فضلا عن عجز البنوك في إدارة عجلة الإقتصاد بمشاريع ناجعة.

وأرجع روبايين عجز أغلب المؤسسات و القطاعات العموموية في تحريك الإقتصاد إلى وجود مشكل حوكمة.