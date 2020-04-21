روبايين: ألف قنطار بطاطا و15 ألف كيس حليب وكميات من اللحوم للعائلات المعوزة بـ3 ولايات

كشف مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، عن تحضير برنامج تضامني خاص خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالتنسيق بين منظمته ووزارتي التضامن والفلاحة.

وقال روبايين في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن هذه القافلة التضامنية ستشمل مساعدات لعائلات المعوزة بالجزائر العاصمة والبليدة وولاية أخرى، وهذا من خلال التنسيق مع الولاة و رؤساء المجالس الشعبية لتحديد قوائم العائلات المعوزة وخارطة توزيع هذه المساعدات.

بالموازاة مع ذلك، أكد روبايين في حديثه ل “النهار أونلاين”، أن هذه القافلة ستتضمن توزيع أزيد من ألف قنطار من البطاطا فضلا عن 15 ألف كيس من الحليب، بالإضافة إلى كميات هامة ومعتبرة من اللحوم.

وأضاف روبايين، أن هذه العملية التضامنية ستستمر طيلة شهر رمضان بالتنسيق مع المنظمة ووزارة الفلاحة ووزارة التضامن للعمل على الوصول لأكبر عدد من العائلات المعوزة.