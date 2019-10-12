روبايين: التجار وأصحاب مؤسسات سحبوا آلاف الملايير من البنوك خوفا من الوضع الإقتصادي

كشف مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف عن وجود آلاف الملايير في السوق السوداء و خارج المنظومة البنكية بسبب الوضع الإقتصادي الراهن.

وقال روبايين في إتصال مع “النهار اونلاينّ” بأن أغلب التجار وأصحاب المؤسسات قد لجأوا لسحب رؤوس أموالهم من المنظومة البنكية بسبب ضبابية الوضع الإقتصادي.

كما توقف العديد من تجار الجملة عن التنقل مابين الأسواق بسبب ندرة السلع والسيولة النقدية حسب ذات المتحدث.

كما دعا روبايين الحكومة إلى إعطاء الضمانات الكافية للتجار لدفعهم لضخ نسبة من الأموال المخزنة لديهم في البنوك بدلا من ابقائها خارج الإطار الرسمي.

بالموازاة مع ذلك تم تسجيل انخفاض كبير خلال الأسابيع المنصرمة في الحركة التجارية وتراجع في القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب الوضع الإقتصادي و الركود.