روبايين: المواد الإستهلاكية ستكون متوفرة.. و3 قطاعات وزارية لتجسيد البرنامج التضامني والإقتصادي

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات ورئيس خلية الأزمة للمجتمع المدني أن المواد واسعة الإستهلاك ستكون متوفرة وبكثرة خلال شهر رمضان.

وأضاف روبايين في اتصال مع “النهار أون لاين” أنه يتم التنسيق مع عديد المنتجين خلال هذه الفترة لمضاعفة الإنتاج بالإضافة إلى اطلاق برنامج عمل مشترك بين المنظمة ووزارة الفلاحة ووزارة التجارة.

يأتي هذا البرنامج من أجل تأمين كل الاسواق طيلة شهر رمضان وطيلة الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد نتيجة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد ذات المتحدث أن كل المتعاملين الإقتصاديين سيكونون تحت تصرف الحكومة والسلطات العمومية.

كما يتم التنسيق مع الولاة حسب روبايين لتسيير هذه المرحلة بأقل الاضرار سواء على المتعاملين الاقتصاديين أو على السلطات العمومية حيث تم تخصيص كمية معتبرة من المواد واسعة الاستهلاك تحت تصرف خلية الازمة للمجتمع المدني من اجل توزيعها على العائلات المعوزة.

كما دعا روبايين المواطنين إلى ضرورة احترام اجراءات الوقاية والتقيد بالحجر الصحي الى غاية مرو هذا الوباء بسلام.