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روبايين: سنرفع تقريرا لرئيس الجمهورية نكشف فيه كل العراقيل التي تواجه الإستثمارات

الوطني
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روبايين: سنرفع تقريرا لرئيس الجمهورية نكشف فيه كل العراقيل التي تواجه الإستثمارات
بقلم عبد الرحمن سالمي

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أن منظمته ستبعث بتقرير مفصل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تكشف فيه عن كل العراقيل التي تواجه الإستثمارات.

وأكد روبايين في اتصال مع “النهار أونلاين” بأن التقرير سيتضمن كل التفاصيل حول الوضع الإقتصادي والمشاكل التي يواجهها الإقتصاد الوطني و المستثمرون  والأسباب التي تقف وراء انهيار الإقتصاد الوطني.

وأضاف روبايين أن التقرير سيتناول أيضا العراقيل التي يتسبب فيها بعض الولاة والمدراء الولائيين الذين كانوا عقبة في وجه المستثمرين و عطلوا العديد من المشاريع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=755456

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