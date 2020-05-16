روبايين: سنناقش الجانب الإقتصادي في مسودة الدستور ونعمل عل إيجاد حل للتجار المتضررين

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين أن منظمته تسعى هذه الأيام لإيجاد مخرج سريع للأزمة التي يعيشها بعض التجار والمؤسسات وخاصة المؤسسات الشبانية التي تضررت بشكل بكبير من جائحة كورونا.

كما أكد بأن منظمته بالشراكة مع المديرية العامة للغابات ووزارة التضامن لاتزال تعمل على إيصال المساعدات للفئات المتضررة مهما كلف الأمر.

أما بخصوص مناقشة مسودة الدستور أكد بأن منظمته جزء لايتجزء من المجتمع المدني الجزائري وستعطي رأيها حسب اختصاصها وهو ما يعني أن المنظمة ستناقش المواد الخاصة بالاقتصاد الوطني أما المواد الأخرى متروكة للأخوة رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية لهم الحق في مناقشتها وهذا مبدأ منظمة المؤسسة والحرف الذي ينص على عدم الخروج على حيز اختصاصها.

كما دعى روبايين كل الجزائريين إلى لتحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد الوقاية والالتزام وتنفيذ الحجر الصحي للوقاية من هذا الوباء الذي في اقرب وقت وباقل الخسائر.