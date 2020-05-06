روبايين: نعمل مع وزارة الفلاحة لإطلاق استثمارات بقيت حبيسة الأدراج لعدة سنوات

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، إنّ العديد من المشاريع و الإستثمارات في القطاع الفلاحي لا تزال مجمدة وحبيسة الأدراج منذ سنوات بسبب البيروقراطية خاصة على مستوى الولايات الصحراوية.

وأكد روبايين في اتصال مع “النهار أونلاين”، أن المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة شرعت في فتح ملفات هذه الإستثمارات وإعادة دراستها لإطلاقها مجددا.

وأكد روبايين أن العشرات المستثمريين الجزائريين في قطاع الفلاحة، خاصة في ولايات الجنوب في الصناعات التحويلية وتربية الحيوانات سيتساهم في تحقيق الإكتفاءالذاتي في كل المواد بما فيها الحليب.

ودعا روبايين ولاة الجمهورية إلى ضرورة التسهيل في الموافقة وإطلاق هذه المشاريع خاصة وأنها ستساهم في تخفيض فاتورة الواردات.