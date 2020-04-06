روبايين: وزعنا المساعدات على 25 ألف عائلة معوزة بتنسيق ودعم من وزارة الفلاحة

قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ورئيس خلية الأزمة للمجتمع المدني مصطفى روبايين أن مساعدات التي تم توزيعها من قبل الخلية قد مست 25 ألف عائلة معوزة على مستوى 6 ولايات على رأسها المناطق الريفية بولاية البليدة.

وأكد روبايين أن جمع وتوزيع المساعدات تم بتنسيق بين المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف وبين وزارة الفلاحة و باشراف شخصي من وزير الفلاحة شريف عماري الذي قدم الدعم اللازم للمنظمة وخلية الازمة التي تشرف على توزيع المساعدات للعائلات المعوزة.

وأضاف روبايين بين المنظمة و بين وزير الفلاحة قد ساهم في التخفيف على العائلات المعوزة على مستوى الولايات المتضررة خاصة في المناطق الريفية لولاية البليدة خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأشار روبايين إلى أن وزير الفلاحة قد تعهدت بتقديم كل الدعم للمنظمة، خاصة من ناحية التنسيق بينها وبين محافظات الغابات على مستوى الولايات والتي تم تسخيرها خلال عملية توزيع المساعدات والتبرعات على العائلات المعوزة بالإضافة إلى المساهمة في نقل الأطقم الطبية والأدوية.

وختم ذات المتحدث كلامه بالقول أن وزير الفلاحة قد تعهد بدعم كل الجهود التي تهدف لمساعدة العائلات المعوزة التي تضررت بسبب الحجر الصحي وعدم إدخار أي جهد لذلك.