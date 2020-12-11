روسيا: أمريكا انتهكت القانون الدولي باعترافها سيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية هو انتهاك للقانون الدولي.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد.

وأوضح أنه يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الخميس، عن توقيع إعلان يعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.

وتزامن الاعلان مع الكشف عن موافقة المغرب على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وغرد ترامب على “تويتر” “لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”.

وتابع في تغريدة أخرى: “لقد اعترفت المغرب بالولايات المتحدة عام 1777، ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية”.