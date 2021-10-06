روسيا: القبض على نائبة رئيس أكبر بنك بتهمة اختلاس الأموال

ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على مارينا راكوفا النائب السابق لوزير التعليم الروسى ونائبة رئيس “سبيربنك”، أكبر بنك فى روسيا. بعد فرارها واختفائها بسبب قضايا اختلاس.

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الروسية فى بيان اليوم الأربعاء. فإن المحققين يأخذون إفادات راكوفا، وهي موجودة في إدارة التحقيقات الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية في موسكو.

واتهمت راكوفا باختلاس قرابة 700 ألف دولار، وبعد استداعائها للتحقيق قبل 5 أيام اختفت. وتوقعت بعض وسائل الإعلام أن تكون هربت إلى أوكرانيا.

وعقب ذلك تم وضع راكوفا على قائمة المطلوبين في قضية الاحتيال وتم تعميم اسمها. واليوم أعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض عليها وتقديمها للعدالة.