روسيا: الكثير من الدول تشعر بالغيرة بعد تطور علاقاتنا مع إفريقيا

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن العديد من الدول تشعر بالغيرة من روسيا والدول الإفريقية على تطوير العلاقات بينها.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن القارة الإفريقية واحدة من أكثر القارات نموا في العالم. وتتمتع بإمكانات كبيرة غير مستغلة، وتبحث عن شركاء.

وتابع: “هذا لا يعني أن الأفارقة سيصبون اهتمامهم نحونا فقط، حيث تتنافس العديد من الدول على هذه المنطقة. وبالطبع العديد من الدول تشعر بالغيرة من سير تطور علاقاتنا مع الدول الإفريقية. هذا أمر طبيعي، هذه هي المنافسة”.

وقال: للبقاء في هذه المنافسة، “نحن بحاجة للعمل الجاد وهذه مسؤولية كبيرة تتطلب الكثير من العمل”. مشيرا إلى أن نتائج القمة الروسية الإفريقية الأخيرة في بطرسبروغ أكدت “استعداد روسيا لذلك”.

للتذكير، أكد كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية في بطرسبورغ. أن روسيا متضامنة مع إفريقيا نحو عالم متعدد الأقطاب.

كما ترفض روسيا توظيف قضايا المناخ، والتبجح بحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية. وكذا سياسة “القواعد” التي يفرضها الغرب، عوضا عن القانون الدولي.