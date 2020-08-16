روسيا.. المرحلة الثالثة من دراسة لقاح كورونا تبدأ خلال 10 أيام

قال الكسندر غينتسبورغ مدير مركز “غاماليا” لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إن المرحلة الثالثة للقاح ضد كورونا، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال 7 أو 10 أيام.

وأضاف الخبير، حسب ما نقله موقع روسيا اليوم: “سنقدم يوم الإثنين النسخة الأولى من بروتوكول دراسات ما بعد التسجيل، و وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع”.

وتوقع ذات المسؤول، أن تبدأ المرحلة الثالثة من الدراسة في غضون سبعة أو كحد أقصى في غضون عشرة أيام، كل شيء سيبدأ.

وواصل الخبير الروسي القول: “سيشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، ونظرا لأن العملية مكلفة ماديا، سيؤخذ بعين الاعتبار الجانب المالي، يوجد بمنطقة موسكو كل البنية التحتية اللازمة لإجراء ليس فقط التطعيم، ولكن أيضا المراقبة والمتابعة”.

و قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين ، إنه بعد تسجيل الدواء، سيشارك ألفا شخص في التجارب السريرية.