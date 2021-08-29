روسيا.. المياه تُغرق قرى في أقوى فيضان منذ 30 عاما

اجتاحت فيضانات عدد من القرى والبلدات في جمهورية بورياتيا شرقي روسيا، جراء فيضان قوي لنهر سيلينغا في الأيام الأخيرة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، غمرت المياه أكثر من 60 منزلا في قرية ناوشكي التي أصبحت المباني السكنية فيها مقطوعة عن شبكة الكهرباء والمياه. وأظهرت مقاطع فيديو عن الفيضانات بعض المنازل وهي مملوءة بالمياه.

هذا وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة حيث يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان بالقوارب من القرية المنكوبة.وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه الفيضانات هي الأقوى التي تجتاح المنطقة منذ 3 عاما.

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