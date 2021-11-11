روسيا..انطلاق المرحلة الثالثة من لقاح “سبوتنيك m” المخصص للمراهقين

بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، للقاح المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك M“، المخصص للمراهقين في روسيا.

هذا وكشفت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الخميس، أن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما سيشاركون في هذه المرحلة.

وأضافت هذه الأخيرة أن مراحل الاختبارات الأولى والثانية تم إجراؤها الصيف الماضي، وأن النتائج الأولية أكدت سلامة ونجاعة اللقاح.

كما أشارت إلى أن لقاح “سبوتنيك M” هو نفس لقاح “سبوتنيك V” المكون من جرعتين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، ولكن بكمية أقل.

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