روسيا.. بدء توزيع لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا على المستشفيات لتلقيح المتطوعين

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أمس الخميس، عن بدء توزيع أولى الدفعات من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس “كورونا” على المستشفيات.

ونقل موقع “سبوتنيك” الإخباري تأكيد الوزير بأن اللقاح الروسي دخل إلى التداول المدني، بما في ذلك فتح التسجيل للتجارب السريرية للمرحلة الثالثة على موقع رئيس بلدية موسكو.

وأوضح موراشكو بأن المؤسسات الاستشفائية تلقت أولى دفعات لقاح “سبوتنيك V” لتطعيم المتطوعين في إطار اختبارات ما بعد التسجيل، حيث يرتقب مشاركة 40 ألف شخص في العملية.

ودعا رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة ولا يعانون من مشاكل صحية، إلى المشاركة في دراسات ما بعد تسجيل اللقاح، مؤكدا بأن عملية التسجيل تكون على الموقع الرسمي لبلدية موسكو.

وأوضح الوزير موراشكو بأن اللقاح تم تطويره بمساعدة التبرعات الطوعية، مشيرا إلى أن هناك 3 لقاحات أخرى من إنتاج مطوّرين روس وأجانب سيتم إنتاجها في روسيا، تنتظر التسجيل.