روسيا..بداية استخدام لقاح فيروس كورونا شهر أوت المقبل

من المنتظر، أن تشرع السلطات الصحية في روسيا، في استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد بداية شهر أوت القادم.

وحسب ما صرح به وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عبر “موقع روسيا اليوم”، فإن الفئات التي ستستفيد من هذا اللقاح بالدرجة الأولى هي التي تعتبر أنها في خطر مرتفع.

كما أشار موراشكو إلى أن السلطات الصحية الروسية تعمل في الوقت الحالي على تحديد نظام استخدام اللقاح حسب خصوصية الفئات المختلفة لسكان البلاد.

وكانت روسيا قد أعلنت روسيا بوم 15 جويلية عن انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز غاماليا للأوبئة والأحياء الدقيقة والذي يعتبر من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد.