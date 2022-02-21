روسيا..بوتين يوقع مرسومين للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم، بالتوقيع على مرسومين ينصان على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

هذا وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في “الكريملين” بحضور رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

من جانب اخر، وقع الرئيس الروسي مع بوشيلين وباسيتشنيك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا وهذين الجمهوريتين.

طالع أيضا: بوتين: لا نريد حربا لكن أوكرانيا تتهرب من تعهداتها والغرب لا يستجيب لمطالباتنا