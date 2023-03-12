روسيا: تأشيرات إلكترونية وبطاقات دفع للسياح الأجانب

كشفت رئيسة إدارة تنمية السياحة في وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، تاتيانا شارشافيتسكايا، أمس السبت. أنه قد تتاح للسياح الأجانب فرصة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية. لدخول روسيا والحصول على بطاقة دفع في عام 2023.

وصرحت شارشافيتسكايا، بذلك في المؤتمر الخامس لوكالات السفر الذي نظمه الاتحاد الروسي لقطاع السفر.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن المسؤولة قولها إنه لحل مشاكل الدفع. المرتبطة بمغادرة شركتي فيزا وماستر كارد السوق الروسية، سيتم استحداث أداة دفع خاصة تسمى “البطاقة السياحية”.

وفي جويلية 2020، تم اعتماد قانون يسمح لمواطني أكثر من 50 دولة. بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول روسيا.

ووفقا للوثيقة، فإن التأشيرة الإلكترونية ستكون صالحة لمدة 60 يوما وتتيح للأجانب الدخول لأغراض السياحة والأعمال.

وفي جانفي 2021، أخرت الحكومة الروسية تطبيق العمل بالتأشيرات الإلكترونية بسبب كوفيد-19.

وحسب وكالة أنباء إنترفاكس، زار 5 ملايين سائح أجنبي روسيا في 2019. وانخفض العدد لاحقا بشكل حاد بسبب الوباء. وفي 2022، زار البلاد ما يزيد بقليل عن 200 ألف سائح أجنبي.

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