روسيا تبرم عقدا لإنتاج لقاح “سبوتنيك V” في مصر

أبرمت روسيا، عقدا كبيرا لإنتاج عشرات ملايين الجرعات من لقاح “سبوتنيك V” الروسي ضد فيروس كورونا في مصر.

وحسب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، فقد تم إبرام عقد مع شركة “Minapharm” المصرية للأدوية وشركة “ProBioGen” التابعة لها، ومقرها في ألمانيا.

ويقضي العقد، بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

فيما سيتم الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع “Minapharm” بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري.

وتُعد الشراكة مع “Minapharm”، أول عقد لإنتاج “سبوتنيك V” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.