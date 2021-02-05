روسيا تتصدى لهجوم إلكتروني دام أكثر من 3 ساعات

أعلن الحرس الوطني الروسي أن موقعه الإلكتروني الرسمي تمكن من التصدي لهجوم سيبراني الليلة الماضية دام لأكثر من 3 ساعات.

وذكر الحرس الوطني في بيان نقلته “روسيا اليوم” أن الهجوم ليس الأول من نوعه، وأنه تم تنفيذه من خارج البلاد.

وأشار أنه تم كذلك صد هجمات سيبرانية بنجاح في 23 و31 يناير الماضي، واستطاع تحييد جميع المحاولات لتعطيل موقع المؤسسة.

وأوضح أنه تبين أن هذه المحاولات جرت من أراضي عدد من دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد أنه بات من الممكن التصدي لمثل هذه الهجمات بفضل تحليل ودراسة الهجوم الإلكتروني السابق، الذي تم تنفيذه صيف 2019.